Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
Samsun'un Havza ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen taşkın ve sel nedeniyle ilçe genelinde eğitime bir gün ara verildi.
Giriş: 13.05.2026 - 01:30
İlçede etkili olan sağanak, bazı bölgelerde taşkın ve sele neden oldu.
Selden etkilenen bazı okullarda hasar ve temizlik çalışması ihtiyacı oluşurken, olumsuz hava koşulları nedeniyle Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.
