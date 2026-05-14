Samsun'un Havza ilçesinde selin ardından temizlik çalışmaları sürüyor

Samsun'un Havza ilçesinde selin ardından yürütülen temizlik çalışmaları devam ediyor. Şiddetli yağış sonrası ilçe merkezinden geçen derelerin 12 Mayıs akşam saatlerinde taşmasıyla büyük bölümü su altında kalan ilçe merkezinde temizlik çalışması sürüyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi, Havza Belediyesi ve AFAD'a bağlı ekipler, iş makineleri ve vidanjörlerle ilçe merkezinden çamur, moloz ve suları boşaltmaya çalışıyor. Çalışmalar dronla da görüntülendi.

