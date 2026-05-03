Samsun'un Ladik ilçesinde kar yağışı etkili oldu

Samsun'un Ladik ilçe merkezi, gece yoğun yağan karla beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle evlerin çatıları ile araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı, çiçek açan meyve ağaçları da kar altında kaldı. Havza-Ladik ve Kavak-Ladik kara yollarında ulaşımda zorluklar yaşandı.

