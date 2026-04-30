Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Şehit polis memuru Emre Albayrak adına hatıra ormanı oluşturuldu

        Şehit polis memuru Emre Albayrak adına hatıra ormanı oluşturuldu

        İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olan polis memuru Emre Albayrak adına, memleketi Samsun'un Ladik ilçesinde hatıra ormanı oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 16:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun İl Emniyet Müdürlüğünün talebi üzerine Kavak Orman İşletme Müdürlüğü Ladik Şefliği tarafından Arnavutlar mevkisinde fidan dikim töreni düzenlendi.

        Törene, Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan, Ladik Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Baştan, Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, emniyet teşkilatı mensupları ve ilçe protokolü katıldı.

        Yetkililer, hatıra ormanıyla şehit polis memuru Emre Albayrak'ın adının yaşatılacağını ve doğaya katkı sağlanacağını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

