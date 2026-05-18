Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Terme Belediye Başkan Kul'dan 19 Mayıs mesajı

        Terme Belediye Başkan Kul'dan 19 Mayıs mesajı

        Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 10:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Terme Belediye Başkan Kul'dan 19 Mayıs mesajı

        Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kul, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak yaktığı kurtuluş meşalesinin milletin azim ve inancıyla tüm Anadolu'ya yayıldığını vurguladı.

        19 Mayıs'ın bağımsızlık uğruna verilen onurlu mücadelenin ilk adımı olduğunu kaydeden Kul, "19 Mayıs 1919, aziz milletimizin bağımsızlık uğruna verdiği onurlu mücadelenin ilk adımıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basarak yaktığı o ilk kurtuluş meşalesi, milletimizin sarsılmaz azmi ve inancıyla tüm Anadolu'yu sarmış, Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasına vesile olmuştur.” ifadelerini kullandı.

        Gençlerin güçlü ve müreffeh bir Türkiye'nin en büyük güvencesi olduğunu belirten Kul, şunları kaydetti:


        "19 Mayıs ruhunu bugün Terme'mizde ve ülkemizin her köşesinde gururla taşıyan gençlerimiz, geleceğimizin en büyük teminatıdır. Güçlü ve müreffeh bir Türkiye idealini yaşatacak olan sizlersiniz. Sizlere gönülden güveniyor, ecdadımızın emaneti olan vatan ve bayrak sevgisine sonuna kadar sahip çıkacağınıza yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, tüm hemşehrilerimin ve değerli gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Trump'tan sonra Pekin'in yeni konuğu Putin
        Trump'tan sonra Pekin'in yeni konuğu Putin
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        2 ilde yasa dışı bahis operasyonları: 233 gözaltı
        2 ilde yasa dışı bahis operasyonları: 233 gözaltı
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        "Dostluk yalanmış"
        "Dostluk yalanmış"
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        Gelinlik eskiden beyaz değildi!
        Gelinlik eskiden beyaz değildi!
        15 yaşındaki Hülya ölü bulundu!
        15 yaşındaki Hülya ölü bulundu!
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Bu aile neredeyse 200 yıl şirinler gibi mavi tenliydi!
        Bu aile neredeyse 200 yıl şirinler gibi mavi tenliydi!
        Almanlar rotayı Amerika'ya kırdı
        Almanlar rotayı Amerika'ya kırdı
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        Yerli otomobiller yükselişe geçti
        Yerli otomobiller yükselişe geçti
        Bayramda çalışanlara ücret zorunlu
        Bayramda çalışanlara ücret zorunlu

        Benzer Haberler

        Fındıkta kırmızı alarm: "Küresel iklim olayları, Karadeniz'de fındık sulama...
        Fındıkta kırmızı alarm: "Küresel iklim olayları, Karadeniz'de fındık sulama...
        Şehit annesini Çorlu'ya vali ve başkan uğurladı
        Şehit annesini Çorlu'ya vali ve başkan uğurladı
        Bafra'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
        Bafra'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
        SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan Samsun'da prova uçuşu
        SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan Samsun'da prova uçuşu
        Eski iş yerinde silahla ateş açan şahıs ve arkadaşı tutuklandı
        Eski iş yerinde silahla ateş açan şahıs ve arkadaşı tutuklandı
        Boşanma aşamasındaki eşini tüfekle kaçıran koca ve yakınları tutuklandı
        Boşanma aşamasındaki eşini tüfekle kaçıran koca ve yakınları tutuklandı