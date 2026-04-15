        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Terme'de Erasmus+ projeleri ile öğrenci ve öğretmenler uluslararası deneyim kazanıyor

        Terme'de Erasmus+ projeleri ile öğrenci ve öğretmenler uluslararası deneyim kazanıyor

        Terme ilçesinde uygulanan Erasmus+ Okul Eğitimi Akreditasyonu (KA121-SCH) kapsamında öğrenciler ve öğretmenler uluslararası deneyim kazanma fırsatı buluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2026 - 13:03 Güncelleme:
        Terme ilçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede Erasmus+ projelerine katılımın her geçen gün artarak devam ettiğini vurguladı.

        İlçe genelinde yürütülen Erasmus+ Okul Eğitimi Akreditasyonu kapsamında önemli çalışmalar hayata geçirildiğini, bu sayede öğrenciler ve öğretmenlerin uluslararası deneyim kazanma fırsatı bulunduğunu belirten Köse, "Uluslararası projeler öğrencilerin çok yönlü gelişimine önemli katkı sunuyor. Farklı kültürlerle kurulan etkileşimin öğrencilerin vizyonunu genişletiyor. Bu tür projelerin öğrencileri akademik, sosyal ve kültürel açıdan daha donanımlı bireyler haline getiriyor." ifadesini kullandı.

        Terme’de uluslararası projelere verilen öneme değinen Köse, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen akreditasyon çalışmalarının okullara önemli fırsatlar sunduğunu aktardı.

        Köse, Erasmus+ projesi sayesinde son üç yılda ilçedeki 7 okuldan 27 öğrenci ve 17 öğretmenin Almanya, Avusturya, Romanya, Çekya, Belçika ve Finlandiya’yı ziyaret ettiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İddia: İran, ABD'ye karşı Çin casus uydusu kullanıyor
        İddia: İran, ABD'ye karşı Çin casus uydusu kullanıyor
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        WSJ: Avrupa NATO'ya yedek planını hızlandırıyor
        WSJ: Avrupa NATO'ya yedek planını hızlandırıyor
        "Babam bana böyle öğretmedi"
        "Babam bana böyle öğretmedi"
        Hobi bahçesinde bağ evi-villa ayrımı
        Hobi bahçesinde bağ evi-villa ayrımı
        Kaldırım taşı silah sayıldı!
        Kaldırım taşı silah sayıldı!
        1.67 milyar Euro'luk imza
        1.67 milyar Euro'luk imza
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        Kararı duyan babası kalp krizinden öldü!
        Kararı duyan babası kalp krizinden öldü!
        Kadro istikrarı sağlanamadı!
        Kadro istikrarı sağlanamadı!
        O hastalar için son gelişmeler!
        O hastalar için son gelişmeler!
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Altay Bayındır, Beşiktaş yolunda!
        Altay Bayındır, Beşiktaş yolunda!
        Yeniden akıllara getirdi
        Yeniden akıllara getirdi

        Benzer Haberler

        İstiklal Caddesi'nde asfalt ve kaldırım çalışmalarına başlandı
        İstiklal Caddesi'nde asfalt ve kaldırım çalışmalarına başlandı
        Alaçam'da 633. Yağlı Pehlivan Güreşleri heyecanı başladı
        Alaçam'da 633. Yağlı Pehlivan Güreşleri heyecanı başladı
        "Samsun Turizm Eylem Planı" 17 Nisan'da açıklanacak
        "Samsun Turizm Eylem Planı" 17 Nisan'da açıklanacak
        Bafralı atıcılar il birinciliği müsabakalarında 11 madalya kazandı
        Bafralı atıcılar il birinciliği müsabakalarında 11 madalya kazandı
        Down sendromlu Berke, tekvandoda Türkiye ve dünya dereceleri istiyor
        Down sendromlu Berke, tekvandoda Türkiye ve dünya dereceleri istiyor
        Karadeniz'in incisi Samsun, turizmde hedef büyütüyor
        Karadeniz'in incisi Samsun, turizmde hedef büyütüyor