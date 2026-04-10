Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 181. yılı Samsun ve çevre illerde kutlandı

Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yılı dolayısıyla Samsun, Amasya, Çankırı, Kastamonu, Sinop, Tokat ve Amasya'da tören düzenlendi.





Samsun'da İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Tolga Bostanı, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Samsun İl Başkanı Kenan Kaptan, Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Samsun İl Başkan Yardımcısı Maksut Yılmaz ve Samsun Polis Hizmetleri Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı Temel Tuzlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.



Törene CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Vali Yardımcısı Abdulkadir Demir, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Samsun Kriminal Bölge Polis Laboratuvarı Müdürü Adnan Erişek, şehit yakınları, gaziler, askeri erkan ile emniyet teşkilatı katıldı.



Katılımcılar, törenin ardından Kıranköy ve Asri Mezarlık'taki şehitlikleri ziyaret ederek dua etti.





- Amasya



Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 181. yılı dolayısıyla Amasya Yavuz Selim Meydanı'nda tören düzenlendi.



Vali Önder Bakan ve İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç'ın katıldığı törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Saraç, buradaki konuşmasında, teşkilatlarının devletin sağladığı en üst düzeydeki imkanları kullanarak halkın güven ve desteğiyle suç ve suçluyla mücadele etmekten asla yılmadığını vurgulayarak, "Bundan sonra da yılmayacaktır. Amasya'nın huzuru, Türkiye'nin huzurudur anlayışıyla bulunduğumuz her noktada, her koşulda şehrimizin güvenliği için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.



- Çankırı



Çankırı'da Anıt Alanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez ile Çankırı Şehit Seyit Saraç Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi Müdürü Arif Özdemir, Atatürk Anıtı'na çelenk sunduktan sonra programa katılan personelin gününü kutladı.



Buradaki törenin ardından cuma namazı öncesi Sultan Süleyman Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu.



- Çorum



Çorum Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Atatürk Anıtı'na çelenk sunduktan sonra personelin gününü kutladı.



Çelenk töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.



Törene İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz da katıldı.



Ardından İl Emniyet Müdürü Pehlivan ve beraberindekiler, Çorum Valisi Ali Çalgan'ı ziyaret etti.



- Sinop



Sinop'ta Hükümet Meydanı'nda düzenlenen tören, İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kılıçoğlu, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.



Buradaki törenin ardından Vali Yardımcısı Taner Bolat ve beraberindekiler, kent şehitliğini ziyaret ederek, şehitler için dua etti.



Törene Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Karaduman, Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil ile diğer ilgililer katıldı.



- Kastamonu



Kastamonu'da Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, İl Emniyet Müdürü Tamer Taş ve Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Mehmet Yüksel tarafından Atatürk ve Şerife Bacı Anıtı'na çelenk sunuldu.



Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Program kapsamında Taş ve beraberindekiler, Kastamonu Valisi Meftun Dallı'yı makamında ziyaret etti.



Kastamonu şehitliğini ziyaret eden heyet, şehitler için dua etti.



- Tokat



Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 181. yılı dolayısıyla Tokat Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.



İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, burada Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Tokat Valisi Abdullah Köklü, yaptığı konuşmada, fedakarlığın, cesaretin ve devletine sadakatin 181 yıllık şanlı yürüyüşünü selamladıklarını söyledi.



Türk polisinin gerektiğinde kendi hayatını geri planda bırakan, milletinin huzurunu her şeyin üstünde tutan iradenin adı olduğunu vurgulayan Köklü, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, güvenlik güçlerimizin imkan ve kabiliyetleri her geçen gün daha da güçlenmiş, milletimizin huzur ve güvenliği en üst seviyede korunur hale gelmiştir. Bu güçlü irade ve kararlı duruş, sahada görev yapan her bir emniyet mensubumuza ayrı bir güç ve motivasyon sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.



