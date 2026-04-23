Vezirköprü'de "23 Nisan" dolayısıyla makamlar çocuklara devredildi

Vezirköprü ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamlar, temsili olarak öğrencilere devredildi.



Vezirköprü Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde makamlar, öğrencilere bırakıldı.



Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya'nın makamına Vezirköprü YBO öğrencileri Feyzanur Kartal ve Akif Kurutaş, Mehmet Paşa İlkokulu öğrencisi Beyza Zeliha Uyanık ile Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Hiranur Alper; Belediye Başkanı Murat Gül'ün makamına Vezirköprü YBO öğrencisi Efe Kırık; Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş'ün makamına Vezirköprü YBO öğrencisi Zeynep Eylül Karatay; İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata'nın makamına ise Vezirköprü YBO öğrencisi Yiğit Hava oturdu.



Çocuklar, talep ve önerilerini dile getirdi.







