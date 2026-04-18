Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Yazmacı, Şanlıurfa'da okula saldırıda yaralanan öğrencileri ziyaret etti

        AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Yazmacı, Şanlıurfa'da okula saldırıda yaralanan öğrencileri ziyaret etti

        AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Siverek'teki okula saldırıda yaralanan öğrencileri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2026 - 12:23 Güncelleme:
        AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Yazmacı, Şanlıurfa'da okula saldırıda yaralanan öğrencileri ziyaret etti

        AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Siverek'teki okula saldırıda yaralanan öğrencileri ziyaret etti.

        Milletvekilinin ofisinden yapılan açıklamada, Yazmacı, Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen silahlı saldırı sonrası tedavileri kent merkezindeki hastanelerde devam eden öğrencilere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

        Doktorlardan yaralıların durumlarına ilişkin bilgi alan Yazmacı, hem Siverek hem de Kahramanmaraş'ta yaşanan olaydan dolayı büyük bir üzüntü içerisinde olduğunu belirtti.

        Her iki şehirde de yaşanan acının ortak olduğunu dile getiren Yazmacı, şunları kaydetti:


        "Umut dolu gençlerimizi ve kendini görevine adanmış Ayla öğretmenimizi kaybetmenin tarifsiz üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayatını kaybeden öğrencilerimizi ve öğretmenimizi Kahramanmaraş'ta son yolculuklarına uğurladık. Henüz hayatlarının baharında aramızdan koparılan yavrularımızın acısı yüreğimizi dağladı. Mekanları cennet olsun inşallah. Bu acı, sadece ailelerinin değil hepimizin ortak acısıdır. Hayatını kaybeden evlatlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralılarımıza da bir kez daha acil şifalar niyaz ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        ABD'den Küba mesajı: "Beklenen gün yaklaşıyor"
        ABD'den Küba mesajı: "Beklenen gün yaklaşıyor"
        İnan Kıraç'ın evliliğinde karar verildi!
        İnan Kıraç'ın evliliğinde karar verildi!
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Şiddete meyilin 11 ciddi işareti!
        Şiddete meyilin 11 ciddi işareti!
        3 hane yaşıyor! 'Hayalet köy' canlanıyor!
        3 hane yaşıyor! 'Hayalet köy' canlanıyor!
        Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı!
        Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı!
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Türkiye'de kan kanserinde yeni dönem!
        Türkiye'de kan kanserinde yeni dönem!
        "Kendini imha etti"
        "Kendini imha etti"
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        "Gümrük Birliği'nin güncellenmesini umuyoruz"
        "Gümrük Birliği'nin güncellenmesini umuyoruz"
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Daha 16 yaşındaydı... Kayıp ihbarı vardı! Feyza ölü bulundu!
        Daha 16 yaşındaydı... Kayıp ihbarı vardı! Feyza ölü bulundu!
        Borçlanma memuru EYT’li yapar mı?
        Borçlanma memuru EYT’li yapar mı?

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu
        Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu
        Sosyal medya üzerinden tehdit içerikli paylaşım yapan şahıs tutuklandı
        Sosyal medya üzerinden tehdit içerikli paylaşım yapan şahıs tutuklandı
        Şanlıurfa'da kamu düzenini olumsuz etkilemeye yönelik paylaşımlarda bulunan...
        Şanlıurfa'da kamu düzenini olumsuz etkilemeye yönelik paylaşımlarda bulunan...
        Şanlıurfa'da öğretmene bıçaklı saldırı iddiasına yönelik açıklama
        Şanlıurfa'da öğretmene bıçaklı saldırı iddiasına yönelik açıklama
        Müdür yardımcısına bıçakla saldırı iddiası Valilikten olayla ilgili açıklam...
        Müdür yardımcısına bıçakla saldırı iddiası Valilikten olayla ilgili açıklam...