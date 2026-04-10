Astor Enerji Şanlıurfa, Galatasaray Fuzul maçı taraftarlardan için destek istedi

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig ekiplerinden Astor Enerji Şanlıurfa Bedensel Engelliler Spor Kulubü, 12 Nisan Pazar günü evinde ağırlayacağı lider Galatasaray Fuzul maçı için taraftarlardan destek istedi.



Kulübün başkanı ve antrenörü Veysi Fırat, pazar günü saat 14.00'da Eyyübiye Yenice Spor Salonu'nda Galatasaray Fuzul ile kendileri için çok önemli bir maça çıkacaklarını söyledi.



Maçın hem takım açısından hem kentin tanıtımı açısından önemli olduğunu ifade eden Fırat, "Haftayı 6 gün idmanla kapatıp Galatasaray karşısına en iyi motive olmuş ve hazır halinde sahaya çıkmak için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Tek eksiğimiz şehrin takıma sahip çıkmasıdır. Eğer tribünleri doldurursak Galatasaray'ı yenecek o güç ve inanç bizde var. Tüm taraftarlarımızdan ricam bu muhteşem maçı gelip izlesinler ve takıma destek olsunlar." ifadelerini kullandı.

