İşitme engelli çift 1,5 yaşındaki kızlarının duymaya başlamasının mutluluğunu yaşıyor

RAUF MALTAŞ - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde doğuştan işitme kaybı bulunan İhsan (30) ve Emine (27) Dağ çifti, 1,5 yaşındaki işitme engelli bebekleri Medine Dağ'ın biyonik kulak ameliyatıyla ilk kez duymaya başlamasının sevincini yaşıyor.



Dağ çiftinin kendileri gibi işitme kaybıyla dünyaya gelen kızları Medine'ye Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koklear implant (biyonik kulak) ameliyatı yapıldı.



Ameliyatla cihazın bir parçası iç kulağa, ses alıcısı ve mikrofondan oluşan dış parçası da kulak arkasına yerleştirilen Medine bebek, işitme testinde seslere olumlu yanıt verdi.



- "Gözlerimden yaş geldi"



Dede Bahri Dağ, kızının 27 yıldır işitme kaybıyla hayatına devam etmek zorunda kalmasının derin acısını yaşadığını dile getirdi.



Dönemin teknolojisinin ve imkanlarının kısıtlılığı nedeniyle kızını tedavi ettiremediğini anlatan Dağ, tedavi imkanlarının olduğunu duyunca hastaneye gittiklerini, torununun ilk sesi duyduğu anları unutamadığını belirtti.



Dağ, "İlk ses kulağına gittiği zaman çok duygulandım, koridora çıktım dedim kimse beni duymasın, görmesin, gözlerimden yaş geldi. Çünkü ben o acıyı çok çekmişim, çok hissetmişim." dedi.



Torununun da annesinin yaşadığı zorlukları yaşamayacağına inandığı için tarifsiz sevinç yaşadığını belirten Dağ, şöyle devam etti:



"Kızının duymaması bir anne ve baba için çok üzüntü verici bir şeydir. Benim de kızım duymuyordu, torunum da işitme engelli doğdu ve böyle bir ameliyat olunca dünyalar bizim oldu. Böyle bir ameliyat imkanını devlet bize sağlamış, çok şükür bugünlerimize bu acıyı yaşayan bilir. Benim kızım duymadığında çok derin düşüncelere dalıyordum. Ben öldükten sonra kızım nasıl yaşayacak, kim bakacak diye çok endişeleniyordum. Bu durumdaki bir baba çok derinlere düşüyor."



- "Bebeğim benim çektiğim zorlukları yaşamayacak"



Anne Emine Dağ da babasının işaret dili tercümanlığı aracılığıyla yaşadığı sevinci ifade etti.



Bebeğinin duymasıyla büyük mutluluk yaşadığını aktaran Dağ, "Bebeğim benim çektiğim zorlukları yaşamayacak. Hayatımızın en güzel hediyesini aldık, çok şükür. Doktorumuza çok teşekkür ediyorum." dedi.



Baba İhsan Dağ da kızlarının tedavisi sayesinde dezavantajlarını unutarak hayata daha pozitif bakma imkanı bulduklarını belirtti.



- "En mucizevi ameliyatlardan biri"



Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Serdar Hanzala Yaman ise bebeklerde erken dönemde işitme kaybı teşhisinin tedavide büyük önem taşıdığını dile getirdi.



Medine bebeğin mucizevi bir ameliyat geçirdiğini vurgulayan Yaman, şunları kaydetti:



"Bu hastamızın anne babası da doğuştan işitme engelli. O zamanlar bu imkanlar belki daha kısıtlıydı. O zamanlar bu ameliyatlar böyle yaygın şekilde yapılamıyordu. O yüzden şu an annesi de babası da hem işitme hem konuşma engelli olarak hayatlarına devam ediyor. Ama çocuğunun bir şansı var ki bu ameliyatı oldu. İnşallah güzel bir eğitimle o da konuşmaya, yaşıtlarıyla beraber aynı seviyede duymaya başlayacak. Günümüz gelişen teknolojisi ile beraber bu imkanlara ulaşmak artık çok daha kolay. Yeter ki bu imkanlardan haberdar olalım. Kesinlikle bu ameliyat hem çocuğumuzun kendi hayatını hem de anne babasının hayatını kolaylaştıracak önemli bir adım. Bu yönden gerçekten kulak burun boğaz polikliniklerinde nadir görülen en mucizevi ameliyatlarından biri."







