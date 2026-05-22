Şanlıurfa'da 10 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yapıldı.



Bu kapsamda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı belirlenen şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı.



Şüphelinin aracında ve üzerinde yapılan aramada, 10 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.



Zanlının emniyet müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

