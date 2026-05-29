Şanlıurfa'da Fırat Nehri'nde mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Şanlıurfa'da Fırat Nehri kıyısında piknik yapan ve suyun yükselmesi sonucu mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı. Şanlıurfa-Adıyaman kara yolu üzerindeki Karababa Köprüsü ayakları yakınında su kenarında piknik yapan 8 kişi, Fırat Nehri'nde suyun yükselmesiyle oluşan adacıkta mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, bölgedeki balıkçı kayıkları vasıtasıyla mahsur kalan 8 kişiyi bulundukları adacıktan tahliye etti. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, vatandaşların su kıyısında dikkatli olunmaları istendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.