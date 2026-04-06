        Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 09:17 Güncelleme:
        Halil F. idaresindeki 63 AIH 843 plakalı otomobil, Kırsal Konuklu Mahallesi yakınlarında, Halil O. yönetimindeki 06 TG 111 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada Halil, İsmail ve Adnan F. ile Halil O. yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan İsmail ve Adnan F, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer iki yaralının tedavisi ise sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Trump, İran'a verdiği süreyi uzattı
        Trump, İran'a verdiği süreyi uzattı
        İran'dan Trump'a cevap: Diğer boğazı da kapatırız
        İran'dan Trump'a cevap: Diğer boğazı da kapatırız
        Sun Tzu’ya göre kim kazanıyor ?
        Sun Tzu’ya göre kim kazanıyor ?
        Petrol fiyatı yeniden tırmanışa geçti
        Petrol fiyatı yeniden tırmanışa geçti
        WSJ: Türkiye, Mısır ve Pakistan müzakere için çabalıyor
        WSJ: Türkiye, Mısır ve Pakistan müzakere için çabalıyor
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Mircea Lucescu yoğun bakıma alındı!
        Mircea Lucescu yoğun bakıma alındı!
        Otomobil fiyatları için artış uyarısı
        Otomobil fiyatları için artış uyarısı
        "Cefakâr annem hakkın ödenmez"
        "Cefakâr annem hakkın ödenmez"
        Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
        Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        Hakemler kalp masajı yaptı... Teknik direktör sahada can verdi!
        Hakemler kalp masajı yaptı... Teknik direktör sahada can verdi!
        Derbide zafer F.Bahçe'nin!
        Derbide zafer F.Bahçe'nin!
        Üçüncü bebek dünyaya geldi
        Üçüncü bebek dünyaya geldi
        5 kişinin öldüğü kazada flaş gelişme!
        5 kişinin öldüğü kazada flaş gelişme!
        12 soruda doğum izni
        12 soruda doğum izni
        Ünlülerin viral olan ilginç tarifleri!
        Ünlülerin viral olan ilginç tarifleri!
        Kadıköy'de tartışılan penaltı kararı!
        Kadıköy'de tartışılan penaltı kararı!
        Büyük maçlarda bir başka!
        Büyük maçlarda bir başka!

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
        Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
        Otomobil yayaya çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
        Otomobil yayaya çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
        Şanlıurfa'da yüzme yarışması düzenlendi
        Şanlıurfa'da yüzme yarışması düzenlendi
        Bir haftada 24 kişiye işlem yapıldı
        Bir haftada 24 kişiye işlem yapıldı
        Şanlıurfa'da dolandırıcılıktan aranan şahıs yakalandı
        Şanlıurfa'da dolandırıcılıktan aranan şahıs yakalandı
        Kastan yaralana suçundan aranan şahıs yakalandı
        Kastan yaralana suçundan aranan şahıs yakalandı