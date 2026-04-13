Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.





Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, bir şüpheli gözaltına alındı.





Adreste yapılan aramada, piyade tüfeği, piyade tüfeği şarjörü ve 15 izli fişek ele geçirildi.



