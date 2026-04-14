Şanlıurfa'da yağma ve yaralama olaylarına ilişkin 9 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlara karıştıkları tespit edilen 9 şüpheli yakalandı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" gibi suçları işledikleri tespit edilen 9 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekiplerce Şanlıurfa merkez ile İstanbul ve Düzce'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

