Şanlıurfa'da yılanı vurmak isteyen kişi 5 kişiyi yaraladı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde evinde gördüğü yılanı av tüfeğiyle vurmak isteyen kişinin açtığı ateş sonucu 5 kişi hafif yaralandı.



Kırsal Üstüntaş Mahallesi'nde H.Ö. (56) evinde gördüğü yılanı öldürmek için ruhsatlı av tüfeğiyle ateş etti.



Tüfekten çıkan saçmalar ve yerden seken taş parçaları nedeniyle olay yerinde bulunan R.Ö. (59), Y.B. (4), E.Y. (31), M.S.Y. (4) ve F.E. (6) hafif şekilde yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

