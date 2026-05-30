        Şanlıurfa'da yılanı vurmak isteyen kişi 5 kişiyi yaraladı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde evinde gördüğü yılanı av tüfeğiyle vurmak isteyen kişinin açtığı ateş sonucu 5 kişi hafif yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2026 - 15:19 Güncelleme:
        Kırsal Üstüntaş Mahallesi'nde H.Ö. (56) evinde gördüğü yılanı öldürmek için ruhsatlı av tüfeğiyle ateş etti.

        Tüfekten çıkan saçmalar ve yerden seken taş parçaları nedeniyle olay yerinde bulunan R.Ö. (59), Y.B. (4), E.Y. (31), M.S.Y. (4) ve F.E. (6) hafif şekilde yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

