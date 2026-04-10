        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Siirt'te STK temsilcileriyle buluştu

        Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Siirt'te sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

        Giriş: 10.04.2026 - 15:45 Güncelleme:
        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Siirt'te STK temsilcileriyle buluştu

        Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Siirt'te sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

        Arıkan, bir otelde STK temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen programda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu programları kapsamında Siirt'e geldiğini, gittiği illerde bir araya geldikleri sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri, iş çevreleri ve basın mensuplarının fikirlerini önemsediklerini söyledi.

        Diyarbakır, Elazığ, Tunceli ve Bingöl'ün ardından Muş ve Bitlis'e gittiklerini, bugün de Siirt'te bulunduklarını anlatan Arıkan, Batman ve Mardin'i de ziyaret edeceklerini bildirdi.

        Ziyaretlerinde edindiği izlenimleri paylaşan Arıkan, şunları kaydetti:

        "Saadet Partisi olarak kendi adımıza da bir eleştiri yapmak istiyorum. Bölgeyi uzun zamandır ihmal ettiğimizi gördüm. Bölgenin değerli muhterem Erbakan hocamıza karşı muhabbetini bu ziyaretimizde bir kez daha gördüm. Davamıza, hareketimize, milli görüşe karşı olan muhabbeti bir kez daha görmüş olduk. Geçmişte buraya yapılan hizmetlerin bu bölgede ne kadar kıymetli olduğunu, buradaki insanların duygularına nasıl tercüman olduğunu bir kez daha görmüş olduk. İnşallah bundan sonraki süreçte de bölge ziyaretlerimizi yoğun bir şekilde devam ettirmeye çalışacağız."

        Türkiye'nin birçok meselesinin çözüm beklediğini, sorunların birbirinden bağımsız olmadığını belirten Arıkan, problemlere bütüncül bir şekilde yaklaşılması gerektiğini dile getirdi.

        Orta Doğu'daki gelişmelere de değinen Arıkan, "Ülke ve toplum olarak İsrail'in nasıl bir tehdit olduğunu, 'Büyük Orta Doğu Projesi'nin ne anlam ifade ettiğini görebilmemiz gerekiyor." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

