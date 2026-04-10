Siirt Emniyet Müdürü Öztürk'ten Vali Kızılkaya'ya ziyaret
Siirt Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 181. yıl dönümü dolayısıyla Vali Kemal Kızılkaya'yı ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarete Öztürk beraberindeki heyetle katıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, asayişin ve kamu güvenliğinin sağlanmasında büyük bir özveriyle görev yapan polis teşkilatının haftasını kutladı.
Kızılkaya, emniyet mensuplarına görevlerinde başarılar diledi.
