Siirt Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda verilen eğitimlere ilişkin açıklama

Siirt Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, okulda verilen eğitimlerle ilgili açıklama yaptı.



Yüksekokuldan yapılan açıklamaya göre, okulda bilgisayar teknolojileri, elektrik ve enerji, gıda işleme, inşaat, kimya, makine, güvenlik ve ulaştırma alanlarında eğitim verildiği belirtildi.



Okuldaki laboratuvar çalışmaları ve atölye uygulamalarıyla öğrencilerin deneyim kazandığı ifade edilen açıklamada, böylelikle öğrencilerin mezuniyet olduktan sonra iş hayatına daha hazırlıklı hale geldiği vurgulandı.





Açıklamada, eğitim faaliyetleri kapsamında öğrencilerin dijital dönüşüm, yapay zeka ve yeni üretim süreçleri konularında farkındalık kazanmalarına yönelik çalışmaların da yürütüldüğü kaydedildi.





Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mithat Elçiçek, son yıllarda yüksekokula ilginin arttığını, birçok programda kontenjanların büyük oranda dolduğunu belirtti.



Elçiçek, şu ifadeleri kullandı:





"Son yıllarda akademik ve fiziki altyapımızı geliştirdik. Açılan programlar ve uygulama ağırlıklı eğitim sayesinde öğrencilerimizi sektörün ihtiyaçlarına uygun şekilde yetiştiriyoruz. Mezunlarımızın önemli bir kısmı bölgede istihdam ediliyor."

