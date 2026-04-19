Siirt ve Kurtalan'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Siirt merkez ve Kurtalan ilçesinde sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerleriyle iki ahırı su bastı.



Merkez Kooperatif, Alan ve Algül mahallelerinde sağanak nedeniyle bazı iş yerleri ve evlerin bodrum katlarını su bastı.



İhbar üzerine bölgelere sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri, evleryle iş yerlerindeki suların tahliyesine yönelik çalışma yaptı.



Kurtalan'ın Sümer ve Tekel mahallelerinde de yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikti, bazı iş yerlerinde ise su baskınları meydana geldi, bazı yollarda hasar oluştu.



Sümer Mahallesi'nde suyun bastığı iki ahırda ise bazı küçükbaş hayvanlar telef oldu, yem ve saman zarar gördü.



Kurtalan Kaymakamı Samet Serin, selin etkilediği bölgelerde incelemelerde bulundu.



AFAD ve Kurtalan Belediyesi ekiplerinin su tahliyesi çalışmaları sürüyor.

