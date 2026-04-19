        Siirt ve Kurtalan'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Siirt ve Kurtalan'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Siirt merkez ve Kurtalan ilçesinde sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerleriyle iki ahırı su bastı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2026 - 11:13 Güncelleme:
        Merkez Kooperatif, Alan ve Algül mahallelerinde sağanak nedeniyle bazı iş yerleri ve evlerin bodrum katlarını su bastı.

        İhbar üzerine bölgelere sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri, evleryle iş yerlerindeki suların tahliyesine yönelik çalışma yaptı.

        Kurtalan'ın Sümer ve Tekel mahallelerinde de yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikti, bazı iş yerlerinde ise su baskınları meydana geldi, bazı yollarda hasar oluştu.

        Sümer Mahallesi'nde suyun bastığı iki ahırda ise bazı küçükbaş hayvanlar telef oldu, yem ve saman zarar gördü.

        Kurtalan Kaymakamı Samet Serin, selin etkilediği bölgelerde incelemelerde bulundu.

        AFAD ve Kurtalan Belediyesi ekiplerinin su tahliyesi çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

