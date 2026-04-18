Uzmanından "kalp sağlığı için sigaradan uzak durun" uyarısı

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi kardiyoloji kliniğinden Doç. Dr. Muzaffer Aslan, kalp sağlığı için sigaradan uzak durulması gerektiğini bildirdi.



Aslan, Kalp Sağlığı Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, kalp ve damar hastalıklarının tüm dünyada en sık görülen ölüm nedenleri arasında yer aldığını belirtti.



Kalp hastalıklarının büyük bir kısmının erken tanı ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla önlenebileceğini veya ilerlemesinin geciktirilebileceğini dile getiren Aslan, şunları kaydetti:



"Kalp sağlığını korumak için sigaradan uzak durmak, düzenli egzersiz yapmak, dengeli beslenmek, ideal kiloyu korumak ve tansiyon, kolesterol ile kan şekeri düzeylerini kontrol altında tutmak gerekir. Kalp hastalıkları çoğu zaman belirti vermeden ilerler. Bu nedenle düzenli sağlık kontrolleri ihmal edilmemelidir. Kalbinize iyi bakın, çünkü o size bir ömür hizmet eder."

