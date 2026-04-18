Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Uzmanından "kalp sağlığı için sigaradan uzak durun" uyarısı

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi kardiyoloji kliniğinden Doç. Dr. Muzaffer Aslan, kalp sağlığı için sigaradan uzak durulması gerektiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2026 - 13:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aslan, Kalp Sağlığı Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, kalp ve damar hastalıklarının tüm dünyada en sık görülen ölüm nedenleri arasında yer aldığını belirtti.

        Kalp hastalıklarının büyük bir kısmının erken tanı ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla önlenebileceğini veya ilerlemesinin geciktirilebileceğini dile getiren Aslan, şunları kaydetti:

        "Kalp sağlığını korumak için sigaradan uzak durmak, düzenli egzersiz yapmak, dengeli beslenmek, ideal kiloyu korumak ve tansiyon, kolesterol ile kan şekeri düzeylerini kontrol altında tutmak gerekir. Kalp hastalıkları çoğu zaman belirti vermeden ilerler. Bu nedenle düzenli sağlık kontrolleri ihmal edilmemelidir. Kalbinize iyi bakın, çünkü o size bir ömür hizmet eder."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
