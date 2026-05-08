        Siirtli çiftçi devlet desteğiyle büyükbaş hayvan sayısını artırdı

        Siirtli çiftçi devlet desteğiyle büyükbaş hayvan sayısını artırdı

        Siirt'in Pervari ilçesinde besicilik yapan Hüseyin Öner, devlet desteğiyle büyükbaş hayvan sayısını artırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 21:59 Güncelleme:
        Gökçekoru köyünün Göl mezrasında yaşayan ve 3 büyükbaş havyanı bulunan Öner, geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi"nden yararlanarak 10 angus cinsi büyükbaş hayvan daha aldı.

        Öner, bu yıl başında destek aldığı hayvanlardan 9'unun doğum yapmasıyla işletmesindeki büyükbaş hayvan sayısını artırdı.

        Pervari Kaymakamı Ahmet Gülderen ile Tarım ve Orman Müdürü İl Mustafa Şanverdi, Hüseyin Öner'in mezradaki işletmesini ziyaret etti.

        Şanverdi, projeden yararlanan besicinin hayvan sayısını kısa sürede artırdığını belirtti.

        Angus ırkının et verimi yüksek bir tür olduğunu ifade eden Şanverdi, şöyle konuştu:

        "Bakanlığımızın başlattığı proje kapsamında üreticimize 10 angus cinsi büyükbaş hayvan temin ettik. Üreticimiz hayvanlarına çok iyi baktı ve sayılarını 19'a çıkardı. Buzağıların tamamı 4-5 aylık döneme ulaştı. Daha önce işletmesinde 3 büyükbaş hayvan bulunan üreticimiz, destek sayesinde işletmesini büyüttü. Projenin en önemli avantajlarından biri de verilen tüm hayvanların TARSİM kapsamında sigortalanmasıdır. Ayrıca üreticilerimize bir yıl boyunca yem desteği sağlıyoruz. Hayvan başına bakım ve beslenme desteği de veriliyor. Bölgedeki verimli meralarda hayvanların otlatılması sayesinde hem et verimi artıyor hem de yem maliyetleri azalıyor."

        Hüseyin Öner ise desteklerden dolayı Tarım ve Orman Bakanlığı ile, İl ve İlçe Tarım ve Orman müdürlüklerine teşekkür etti.

        Bakanlığın resmi internet sitesinden proje hakkında haberdar olduğunu belirten Öner, şunları kaydetti:

        "Başvuru için müracaat ettim. Geçen yıl ağustos ayında hak sahibi oldum ve hayvan desteği aldım. Hayvanlarımız yaklaşık 7 aydır işletmemizde bulunuyor. Sayıları 19'a ulaştı. Bu ırklardan oldukça memnunuz. Sağlıklı ve uyumlu hayvanlar. Bu bölgeye çok uygun olduklarını düşünüyorum. Gençlere de bu projeye başvurmasını tavsiye ediyorum."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Rusya-Ukrayna arasında 3 günlük ateşkes
        İran basını: Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar yaşandı
        Eşekli firar planı yetmedi: 9 yıl 7 ay hapis cezası
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Beşiktaş iskelesinde bıçaklı saldırı
        Aidatlarda sistem değişti
        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        Şanlıurfa'da dehşet yaşandı! Silahlı kavgada 3 kiş öldü!
        Mourinho yeniden Real Madrid yolunda!
        Gökhan Böcek: "Veli Ağbaba 1 milyon euro istedi"
        Bugün Ne Oldu? 8 Mayıs 2026'nın haberleri
        Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı!
        Myanmar'da 11 bin karatlık dev yakut bulundu
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

