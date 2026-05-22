Siirt'te apartmanın 5. katından düşen kadın öldü

Siirt'te bir apartmanın 5. katından düşen kadın hayatını kaybetti.



Yeni Mahalle 1520 Sokak'ta bir apartmanın 5'inci katındaki dairede temizlik yapan Nesrin Uğurel (43), dengesini kaybederek pencereden zemine düştü.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Uğurel'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.



Kadının cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

