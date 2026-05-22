        Siirt'te apartmanın 5. katından düşen kadın öldü

        Siirt'te apartmanın 5. katından düşen kadın öldü

        Siirt'te bir apartmanın 5. katından düşen kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 13:49 Güncelleme:
        Yeni Mahalle 1520 Sokak'ta bir apartmanın 5'inci katındaki dairede temizlik yapan Nesrin Uğurel (43), dengesini kaybederek pencereden zemine düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Uğurel'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Kadının cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

