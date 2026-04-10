Sinop'ta şiddetli rüzgar sonrası sahilin bir bölümü çöple kaplandı

Sinop'un Türkeli ilçesinde şiddetli rüzgarın ardından sahilin bir bölümü çöple kaplandı. Bölgede iki gündür etkili olan ve saatteki hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan rüzgarın taşıdığı çöpler, Türkeli ilçesi Güzelkent Mahallesi sahiline vurdu. Çoğunluğu plastikler atıklardan oluşan çöplerin oluşturduğu olumsuz manzara, dronla görüntülendi. Sahile vuran çöplerin belirli aralıklarla İlçe Özel İdaresi ekiplerince temizlendiği öğrenildi.

