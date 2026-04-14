Cizre'de "LGS Hazırlık ve Motivasyon" semineri gerçekleştirildi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde "LGS Hazırlık ve Motivasyon" semineri düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "ŞAFAK Projesi" kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Ortaokulu'nda 8. sınıf öğrencilerinin sınav sürecini daha bilinçli ve verimli yönetebilmeleri amacıyla seminer gerçekleştirildi. Seminerde, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Gümüş ile eğitim koçu ve psikolojik danışman Agit Işık, sunum yaparak, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

