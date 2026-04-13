Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı
Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde operasyonlar düzenlendi.
Bu kapsamda, bir haftada bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 42,03 gram eroin, 4,15 gram sentetik uyuşturucu, 7 bin 558 sentetik ecza maddesi, 8,09 gram esrar, 2 bong aparatı, gümrük kaçağı 582 bin paket sigara, 18 bin 200 elektronik sigara tütünü, 7 bin 500 muhtelif ilaç, 6 bin 770 litre akaryakıt, 798 elektronik sigara, 250 puro, 58 cep telefonu, 23 kilogram çay, 10 kilogram nargile tütünü, 2 bin 375 termos ile muhtelif malzeme ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan 46 şüpheliden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Ayrıca Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda çeşitli suçlardan 53 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.