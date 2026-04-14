Şırnak'ın "saklı cenneti" kanyon dronla görüntülendi
Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinin eski yerleşim yeri sınırlarındaki kanyon dronla görüntülendi.
Giriş: 14.04.2026 - 12:14
Hilal beldesi eski yerleşim yeri sınırlarında bulunan ve yörede "Landone" olarak bilinen kanyon doğal bir güzellik barındırıyor.
Doğal yapısıyla dikkati çeken kanyon, yöre halkınca "saklı cennet" olarak nitelendiriliyor.
Bölgede etkili olan yağışın ardından kanyon ve üzerinde oluşan bulutlar dronla kayda alındı.
