HÜDA PAR İdil İlçe Başkanlığı kongresi yapıldı

HÜDA PAR İdil İlçe Başkanlığı 5. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.



Parti binasında gerçekleştirilen kongre, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



Tek listeyle gidilen kongrede, Asım Özalp tüm delegelerin oyunu alarak ilçe başkanlığına seçildi.



Özalp, buradaki konuşmasında, ilçe başkanlığının büyük bir sorumluluk olduğunu ve bunun farkında olarak çalışmalarını yürüteceklerini söyledi.



Özalp, "Bu bir bayrak yarışıdır, amacımız halkımıza hizmetin en iyisini sunmaktır. Bizler için asıl olan, bu görevi bir emanet bilerek toplumumuza en iyi şekilde hizmet etmektir. İnşallah teşkilatımızla birlikte, birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımızı çok daha ileriye taşıyacağız." diye konuştu.



Kongreye, HÜDA PAR İl Başkanı Emcet Yalçın, ilçe başkanları ve parti üyeleri katıldı.

