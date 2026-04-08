Şırnak Valiliğinden kuvvetli sağanak ve kar uyarısı

Şırnak Valiliğince, gök gürültülü kuvvetli sağanak ve yüksek kesimlerde kar uyarısında bulunuldu.



Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan bilgilere göre, il genelinde 9 Nisan'da ilk saatlerden itibaren gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerde de karla karışık yağmur ve kar beklendiği belirtildi.



Kuvvetli yağışların 10 Nisan Cuma gece saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürmesinin beklendiği ifade edilen paylaşımda, dolu, ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, heyelan, yıldırım, yüksek kesimlerde tipi ve çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

