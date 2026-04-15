        Şırnak'ta inşaatta toprak kayması sonucu göçük altında kalan mühendis hayatını kaybetti

        Şırnak'ın Balveren beldesinde okul inşaatında görevli inşaat mühendisi, toprak kayması sonucu göçük altında kalarak yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2026 - 23:21 Güncelleme:
        Balveren İlkokulu yapımında inşaat mühendisi olarak görev yapan Murat Bektaş (32), akşam saatlerinde okulun istinat duvarının dış kısmında su gideri için açılan 2 metre derinliğindeki çukura ölçüm yapmak için indi.

        Bektaş, bu sırada duvarın üst kısmından kayan toprak nedeniyle göçük altında kaldı.

        Çevredekilerin yardımıyla göçük altından çıkarılan Bektaş, Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bektaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

