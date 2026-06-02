Şırnak'ta kaçak ilaç operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.





İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cizre ilçesinde bir kargo firması çevresinde elinde koli bulunan şüpheli R.K. durduruldu.



Yapılan aramada, enfeksiyon tedavisi, ameliyat sonrası kas gevşetici gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan 810 çözelti serum ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.



Silopi ilçesinde de ilçe otogarında tespit edilen bir araçta yapılan aramada, epilepsi, mide ve bağırsak hastalıkları, diyabet, inme riskini azaltma gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan 6 bin 48 ilaç, 33 kullanıma hazır kalem sıvı enjektör ve 2 serum ele geçirildi, M.S. gözaltına alındı.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. ​​​​​​​

