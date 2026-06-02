Şırnak'ta kaçak ilaç operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cizre ilçesinde bir kargo firması çevresinde elinde koli bulunan şüpheli R.K. durduruldu.
Yapılan aramada, enfeksiyon tedavisi, ameliyat sonrası kas gevşetici gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan 810 çözelti serum ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
Silopi ilçesinde de ilçe otogarında tespit edilen bir araçta yapılan aramada, epilepsi, mide ve bağırsak hastalıkları, diyabet, inme riskini azaltma gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan 6 bin 48 ilaç, 33 kullanıma hazır kalem sıvı enjektör ve 2 serum ele geçirildi, M.S. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.