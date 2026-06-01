Şırnak'ta meydana gelen iş kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde meydana gelen iş kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.





Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir tamir atölyesinde çalışan Mehmet Emin A. (35) ile Halit A. (30), henüz bilinmeyen nedenle iş makinesinin altında kaldı.





İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Çevredekilerin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulansla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





Yaralılardan Mehmet Emin A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



