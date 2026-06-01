Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Şırnak'ta meydana gelen iş kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Şırnak'ta meydana gelen iş kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen iş kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2026 - 20:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta meydana gelen iş kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Şırnak’ın Cizre ilçesinde meydana gelen iş kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.


        Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir tamir atölyesinde çalışan Mehmet Emin A. (35) ile Halit A. (30), henüz bilinmeyen nedenle iş makinesinin altında kaldı.


        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Çevredekilerin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulansla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


        Yaralılardan Mehmet Emin A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP Kurultayına mali inceleme
        CHP Kurultayına mali inceleme
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kurtulmuş'tan CHP grup toplantısı açıklaması
        Kurtulmuş'tan CHP grup toplantısı açıklaması
        ABD Başkanı Trump: Ablukayı sürdüreceğiz
        ABD Başkanı Trump: Ablukayı sürdüreceğiz
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        İran'dan İsrail'e Lübnan uyarısı
        İran'dan İsrail'e Lübnan uyarısı
        Dortmund'dan Guirassy açıklaması!
        Dortmund'dan Guirassy açıklaması!
        Bugün Ne Oldu? 1 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 1 Haziran 2026 haberleri
        NATO-ABD çatlağı Almanya'da nasıl yankılanıyor?
        NATO-ABD çatlağı Almanya'da nasıl yankılanıyor?
        Kaçak maç yayını yapan siteye operasyon!
        Kaçak maç yayını yapan siteye operasyon!
        7 aylık hamile olan Esra'yı kumar mı öldürdü?
        7 aylık hamile olan Esra'yı kumar mı öldürdü?
        Toyota 23 yıl sonra tahtını kaybetti
        Toyota 23 yıl sonra tahtını kaybetti
        Mehmet Aslantuğ'dan Ozan Güven'e çağrı
        Mehmet Aslantuğ'dan Ozan Güven'e çağrı
        14 yıl önce boşandığı kocasını öldürdü!
        14 yıl önce boşandığı kocasını öldürdü!
        "Dijital demanstan korunmak için navigasyonu kapatın" uyarısı!
        "Dijital demanstan korunmak için navigasyonu kapatın" uyarısı!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Yılmaz Erdoğan'ın pazar alışverişi
        Yılmaz Erdoğan'ın pazar alışverişi
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        "Babamla ilişkinizi öğrendiğimde..."
        "Babamla ilişkinizi öğrendiğimde..."

        Benzer Haberler

        Cizre'de tamir atölyesinde iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı
        Cizre'de tamir atölyesinde iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı
        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 62 şüpheliye adli işlem uyg...
        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 62 şüpheliye adli işlem uyg...
        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 38 şüpheliye işlem yapıldı
        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 38 şüpheliye işlem yapıldı
        Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 3 zanlı tutuklandı
        Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 3 zanlı tutuklandı
        Şırnak'ta jandarmadan asayiş, kaçakçılık ve narkotik operasyonu
        Şırnak'ta jandarmadan asayiş, kaçakçılık ve narkotik operasyonu
        Şırnak'ta asayiş, narkotik ve kaçakçılık operasyonunda 22 gözaltı
        Şırnak'ta asayiş, narkotik ve kaçakçılık operasyonunda 22 gözaltı