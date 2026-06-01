Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 62 şüpheliye adli işlem uygulandı
Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 62 şüpheliye adli işlem uygulandı.
Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 62 şüpheliye adli işlem uygulandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte 25-31 Mayıs'ta asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.
Bu kapsamda, 1 gram esrar, uyuşturucu aparatı, dedektör, gümrük kaçağı 154 cep telefonu, 12 bin 705 paket sigara, 985 elektronik sigara ve likiti, 49 kilogram nargile tütünü, 196 muhtelif hırdavat malzemesi, 60 tekstil ürünü, 20 kozmetik ve süs eşyası ile 265 muhtelif malzeme ele geçirildi, 62 şüpheliye adli işlem yapıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.