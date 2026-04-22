Şırnak'ta şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı. M.D. idaresindeki kamyonet, Cizre-İdil kara yolu Kuştepe mevkisinde şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.D, Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

