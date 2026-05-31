Uludere'de öğretmenler piknik etkinliğinde buluştu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde görev yapan bir grup öğretmen, bayram tatili nedeniyle Uludere ilçesinde düzenledikleri piknikte çeşitli etkinlikler yaptı.



Uludere ilçesinin Eski Hilal bölgesinde bir araya gelen öğretmenler, dere kenarında tuvallere resim çizdi, tenis ve voleybol oynadı.



Öğretmenlerden Onur Orak, dört yıldır meslektaşlarıyla sosyal ve kültürel faaliyetler yürüttüklerini belirterek, doğada resim yapmanın kendileri için çok değerli olduğunu ifade etti.



Merve Sinan de etkinlik sayesinde resim yapıp keyifli vakit geçirdiklerini dile getirdi.





Pınar Balaban ise programı havaların ısınmasıyla sosyal aktiviteleri artırmak amacıyla düzenlediklerini söyledi.​​​​​​​

