İHH Sivas Şubesi, Bosna Hersek'te kurban payı dağıttı

İHH İnsani Yardım Derneği Sivas Şubesi tarafından Bosna Hersek'te kurban hissesi dağıtıldı.



Sivas Şube Başkanı Fatih Altun, yaptığı açıklamada, "Kurban Kardeşliğe Çağrı" sloganıyla başlattıkları yardım kampanyası kapsamında, Bosna Hersek'te bulunduklarını belirtti.



Sivas halkının ve hayırseverlerin destekleriyle aldıkları kurbanları Bosna Hersek'te keserek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Altun, "Yardımda bulunan hayırseverlerimize ihtiyaç sahibi ailelerin ve yetim çocukların duasında olmalarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.



Altun, kurban paylarının yanı sıra, yetim çocuklara bayramlık kıyafet hediye ettiklerini de kaydetti.







