Ulaş Kaymakamı Eskimez, görev başındaki personelle bayramlaştı

Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, Kurban Bayramı dolayısıyla görev başında olan personeli ziyaret ederek, bayramlarını tebrik etti.



İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Devlet Hastanesi personelini ziyaret eden Eskimez, görev başındaki personele başarı ve kolaylıklar diledi.



Vatandaşların bayram süresince huzur ve güven içerisinde, sağlık hizmetlerinden kesintisiz şekilde yararlanabilmesi için ekiplerin görevlerinin başında olduğunu söyleyen Eskimez, tüm vatandaşların bayramlarını kutladı.



