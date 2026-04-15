Özbelsan Sivasspor, Arca Çorum FK maçı hazırlıklarına başladı

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında deplasmanda Arca Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulübün açıklamasına göre teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Top koruma ve pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip antrenmanı çift kale maçla tamamladı. Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın sürdürecek. Özbelsan Sivasspor ile Arca Çorum FK arasındaki mücadele, 19 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

