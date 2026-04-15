Şanlıurfa'daki okul saldırısı Kayseri ve çevre illerde protesto edildi

Sivas, Kayseri, Yozgat, Niğde ve Kırşehir'de, eğitim sendikalarının üyeleri, Şanlıurfa'da okula silahla giren eski öğrencinin rastgele ateş açması sonucu 16 kişinin yaralandığı saldırıyı protesto etti.



Sivas Hükümet Meydanı'nda toplanan sendika temsilcileri ve üyeleri, Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen silahlı saldırıya tepki gösterdi.



Grup adına açıklama yapan Memur-Sen Sivas İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen 1'Nolu Şube Başkanı Halil İbrahim Temiz, tüm Türkiye'de bir gün iş bırakarak olaya tepki gösterdiklerini dile getirdi.





Türk Eğitim-Sen Sivas Şube Başkanı Yüksel Yiğit ise saldırıda yaralanan eğitimcilere, öğrencilere ve polise acil şifalar dileyerek, ailelere ve tüm eğitim camiasına geçmiş olsun dileğinde bulundu.



Eğitim-İş Sendikası Sivas Şube Başkanı Özlem Özgün Altunbaş da yapılan saldırıyı kınadı.



- Kayseri



Kayseri'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünde Türk Eğitim-Sen Kayseri Şubesi öncülüğünde bir araya gelen öğretmenler, saldırıya tepki gösterdi.



Kamu-Sen İl Temsilcisi Ramazan Sıdar, burada yaptığı konuşmada, saldırıyı en güçlü şekilde kınadıklarını söyledi.



Türk Eğitim-Sen Kayseri 1 No'lu Şube Başkanı Muharrem Çolak da yaşananlara tepki gösterdi.



Bürüngüz Cami önünde Eğitim Bir-Sen Kayseri 1 No'lu Şube öncülüğünde bir araya gelen öğretmenler de saldırıyı kınadı.



Eğitim-Bir-Sen Kayseri 1 No'lu Şube Başkanı Mehmet Emin Aslantürk, buradaki açıklamasında, saldırıyı en güçlü şekilde kınadıklarını belirtti.



- Yozgat



Yozgat'ta Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan sendika temsilcileri ve üyeleri, yaşanan saldırıya sloganlar atarak tepki gösterdi.



Eğitim-Bir-Sen Yozgat 1 No'lu Şube Başkanı Ali Kenan Şerefli, burada yaptığı açıklamada, "Eğitimde şiddet olayları geleceğimizi karartmakta, eğitim camiasını tedirgin etmektedir." dedi



Türk Eğitim-Sen Yozgat Şube Başkanı Mustafa Yılmaz ise yapılan saldırıyı en güçlü şekilde kınadıklarını söyledi.



Eğitim-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Sedat Tuygun ile Hürriyetçi Eğitim-Sen Yozgat Şube Başkanı Selim Tanış da yaptıkları açıklama ile saldırıyı kınadı.



- Niğde



Niğde'de Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan sendika temsilcileri ve üyeleri pankart taşıyarak silahlı saldırıya tepki gösterdi.



Grup adına açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Niğde Şube Başkanı Hasan Orhan, öğretmenin itibarsızlaşmasının toplumsal değerlerin çöküş alameti olduğunu söyledi.



Türk Eğitim-Sen Niğde Şube Başkan Yunus Kızıl da öğretmenlerin itibarının sarsılmasının toplumsal değerlerin yerle yeksan olması anlamına geldiğini ifade etti.



- Kırşehir



Memur-Sen Kırşehir Kadın Komisyon Başkanı Ceylan Okatan, sendika binasında yaptığı açıklamada, olayın üzücü ve elim bir hadise olduğunu belirtti.



Türk Eğitim-Sen Kırşehir Şubesi üyeleri ise Cacabey Meydanı'nda bir araya geldi.



Türk Eğitim-Sen Kırşehir Şube Başkanı Hüdai Pakel, buradaki konuşmasında, "Şiddetin önlenmesine yönelik güvenlik tedbirlerinin eksiksiz biçimde hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

