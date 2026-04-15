        Sivas Haberleri SBTÜ'lü öğrenciler, Huawei ICT Competition Avrupa Bölge Finali'nde birincilik elde etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2026 - 14:35 Güncelleme:
        Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Huawei ICT Competition Avrupa Bölge Finali'nde Network kategorisinde birinci oldu.


        SBTÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Avrupa'nın 21 farklı ülkesinden 600 öğrencinin katıldığı Huawei ICT Competition Avrupa Bölge Finali'nde Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Network kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu.

        Yoğun bir çalışma temposuyla her gün 4 ila 6 saat süren disiplinli bir eğitim programı uygulayan ekip, üstün problem çözme becerileriyle dikkati çekti.

        Ekipte yer alan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri Muhammad Usman, Enes İbrahim Doğan ve Sadık Can Güler'in başarısında, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Zeshan Iqbal'in mentörlüğü önemli rol oynadı.

        Öte yandan, SBTÜ'lü öğrenciler, haziran ayının ilk haftasında Çin'de gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye'yi, üniversitelerini ve Avrupa bölgesini temsil ederek, dünyanın 7 farklı bölgesinden gelen en iyi takımlarla mücadele edecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, "Üniversite olarak bütün bölümlerimizde sektörel uygulamalara önem veriyoruz. Ağ laboratuvarı da uygulamalı eğitime dair yaptığımız yatırımlardan biridir. Emeklerimizin karşılığını bu şekilde almak bizler için son derece memnun edici. Öğrencilerimizi başarıları için tebrik ediyor, ülkemizi, üniversitemizi ve Avrupa bölgesini temsil edecekleri Çin'deki yarışmada başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Dr. Öğr. Üyesi Zeshan Iqbal ise başarılı ve çalışkan öğrencilere danışmanlık yapmaktan ötürü gurur duyduğunu belirterek, gelecek yıllarda bu yarışmalarda daha büyük öğrenci ekipleriyle yer almayı hedeflediklerini kaydetti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

