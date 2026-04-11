Özbelsan Sivasspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında sahasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Kulübün açıklamasına göre teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Atletik koşu çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı taktiksel oyunla tamamladı. Sivas temsilcisi, yarınki idmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek. Özbelsan Sivasspor ile İstanbulspor, 13 Nisan Pazartesi saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak.

