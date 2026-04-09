        Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi işbirliği protokolü imzaladı

        Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ), üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirme vizyonu ve öğrencilerin uygulamalı eğitim süreçlerini desteklemek amacıyla yürütülen İşyerinde Mesleki Eğitim kapsamında, TEZMAKSAN ile işbirliği protokolü imzaladı.

        Giriş: 09.04.2026 - 09:26 Güncelleme:
        Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi işbirliği protokolü imzaladı

        Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ), üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirme vizyonu ve öğrencilerin uygulamalı eğitim süreçlerini desteklemek amacıyla yürütülen İşyerinde Mesleki Eğitim kapsamında, TEZMAKSAN ile işbirliği protokolü imzaladı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SBTÜ Senato Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Zontul, TEZMAKSAN Makine Üretim Direktörü Ersin Aydıncak ve akademisyenler katıldı.

        İmzalanan protokol kapsamında, SBTÜ'nün 7+1 eğitim modeli çerçevesinde öğrenciler, eğitimlerinin son döneminde uzun dönem staj imkanı elde ederek sektörde doğrudan deneyim kazanma fırsatı bulacak. Böylece öğrenciler, teorik bilgilerini sahada uygulama imkanı elde ederken, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağı olarak yetiştirilecek.

        SBTÜ, uygulamalı eğitime verdiği önem ve güçlü üniversite-sanayi işbirlikleri ile öğrencilerini sadece akademik anlamda değil, aynı zamanda mesleki yetkinlikler açısından da donanımlı bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen protokol, öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdam edilebilirliğini artırırken, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetişmesine de katkı sağlayacak.

        Üniversite-sanayi işbirliğinin önemine vurgu yapılan törende, bu tür protokollerin hem öğrenciler hem de sektör açısından kazan-kazan modeli oluşturduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

