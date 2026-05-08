Sivas'ta çatısı çöken ahırda 12 küçükbaş hayvan telef oldu

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ahırın çatısının çökmesi sonucu 12 küçükbaş hayvan telef oldu. Yukarı Mahalle'deki boş ahıra satmak için getirdiği kurbanlıklarını bırakan M.S, yağışlar sonrası çatının çöktüğünü görünce yetkililerden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Şarkışla Belediyesi, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinlerinin de destek verdiği çalışmalarda, küçükbaş hayvanlardan 3'ü yaralı kurtarıldı, 12'si telef oldu.​​​​​​

