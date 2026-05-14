Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Sivas'ta ilkokul öğrencisinin bayrak hassasiyeti kamerada

        Sivas'ta ilkokul öğrencisinin bayrak hassasiyeti kamerada

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir okulda farkındalık amacıyla yapılan çalışmada, koridorda eğri bırakılan Türk bayrağını fark edip düzelten öğrencinin hassasiyeti güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 17:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta ilkokul öğrencisinin bayrak hassasiyeti kamerada

        Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bir okulda farkındalık amacıyla yapılan çalışmada, koridorda eğri bırakılan Türk bayrağını fark edip düzelten öğrencinin hassasiyeti güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Şehit Doğan Kaya İlkokulu Müdürü Eray Emrah Taşkıran tarafından, öğrencilerin milli değerlere duyarlılığını ölçmek amacıyla okul binasının giriş katında bulunan Türk bayrağının duruş şekli bilinçli olarak değiştirildi.

        Teneffüs zilinin çalmasının ardından bahçeye çıkmak üzere koridorda yürüyen 3. sınıf öğrencisi Burhan Dolma, bayraktaki eğriliği fark etti. Duruma kayıtsız kalmayan Dolma, Türk bayrağını özenle düzeltti.

        O anlar okulun güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, davranışıyla takdir toplayan öğrenci okul idaresi tarafından ödüllendirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Kazakistan ile ticaret hacmimiz 10 milyar dolara yaklaştı"
        "Kazakistan ile ticaret hacmimiz 10 milyar dolara yaklaştı"
        İthal altını ocaklarda erittiler
        İthal altını ocaklarda erittiler
        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü!
        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü!
        Abdülkerim Bardakcı'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Abdülkerim Bardakcı'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Çatıya yıldırım düştü! Yaralılar var!
        Çatıya yıldırım düştü! Yaralılar var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk Dünyası' makalesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk Dünyası' makalesi
        Yargıtay, Hande Çinkitaş kararının gerekçelerini açıkladı! Kan donduran ayrıntılar...
        Yargıtay, Hande Çinkitaş kararının gerekçelerini açıkladı! Kan donduran ayrıntılar...
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        Etimesgut Havalimanı'nda yoğun çalışma
        Etimesgut Havalimanı'nda yoğun çalışma
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Evliliklerinin 10'uncu yılını kutladı
        Evliliklerinin 10'uncu yılını kutladı
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Elon Musk'ın bu konuda da fikri var
        Elon Musk'ın bu konuda da fikri var
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        Cannes'da boy gösterdiler
        Cannes'da boy gösterdiler
        'Hiyerarşi' krizi
        'Hiyerarşi' krizi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi: Tayvan kritik konu
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi: Tayvan kritik konu
        Zirvede 104 hafta!
        Zirvede 104 hafta!

        Benzer Haberler

        Sivas'ta çobanların suyla kaplanan meralarda zorlu mesaisi sürüyor
        Sivas'ta çobanların suyla kaplanan meralarda zorlu mesaisi sürüyor
        Sivas'ta dolan Kılıçkaya Barajı'nın kapakları açıldı
        Sivas'ta dolan Kılıçkaya Barajı'nın kapakları açıldı
        Kılıçkaya Barajı'nda dolusavak kapakları açıldı
        Kılıçkaya Barajı'nda dolusavak kapakları açıldı
        Dolup taşan barajın savak kapakları açıldı Sivas ile Giresun'un arasındaki...
        Dolup taşan barajın savak kapakları açıldı Sivas ile Giresun'un arasındaki...
        Sivas'ta 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü kutlandı
        Sivas'ta 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü kutlandı
        Sivas'ta eczacılar Eczacılık Günü'nde bir araya geldi,
        Sivas'ta eczacılar Eczacılık Günü'nde bir araya geldi,