Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas'ta soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu

        Sivas'ta soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 10:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kentte bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı yerini soğuk hava ve kar yağışına bıraktı.

        Şehri çevre illere bağlayan bazı geçitlerde sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre başta Sivas olmak üzere İç Anadolu'nun kuzeyinde orta ve yer yer kuvvetli zirai don riski bulunduğu belirtildi.

        Zirai don tehlikesinin 11 Nisan Cumartesi sabah saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, başta üreticiler ve çiftçiler olmak üzere vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

        - Göçmen kuşlara kar sürprizi

        Hafik ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla bölge beyaz örtüyle kaplandı.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü ilçede, kar kalınlığı yer yer 3 santimetreye ulaştı. Düşen sıcaklıkla birlikte park halindeki araçların camları buzla kaplanırken, ekili araziler de kar altında kaldı.

        İlçe merkezine 2 kilometre mesafede bulunan Hafik Gölü çevresi de kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

        Kar ve yağmur sularının etkisiyle ilçeye 3 kilometre uzaklıktaki Dışkapı köyü arazisinde geniş su birikintileri oluştu. Bölgedeki bazı yüksek gerilim hattı direklerinin su içinde kaldığı görüldü.

        Öte yandan bölgeye gelen leylek, turna ve balıkçıl gibi göçmen kuşların karla kaplı alandaki su birikintisinde yiyecek araması doğaseverler tarafından ilgiyle izlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

