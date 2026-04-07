Sivas'ta tuzakla keklik avlayan 2 kişi yakalandı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde tuzakla keklik avlayan 2 kişi yakalandı.
Giriş: 07.04.2026 - 12:12
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde tuzakla keklik avlayan 2 kişi yakalandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Sivas Şubesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçede ekiplerce yürütülen denetimlerde canlı mühre ve ilmek tuzak kullanarak yasa dışı avlanan 2 kişi tespit edildi.
Avda kullanılan 4 canlı kınalı keklik ve 2 tuzağa el konulurken, bu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.
