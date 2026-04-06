Sivas'ta vefat eden şehit babası Çelik son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2016 yılında PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Adem Çelik’in vefat eden babası Murat Çelik, Hafik ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Hacı İzzet Örnek Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Çelik'in yakınları, askeri personeller ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Murat Çelik, dualar eşliğinde ilçe mezarlığında toprağa verildi.

