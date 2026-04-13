Ulaş Kaymakamı Eskimez köy ziyaretinde bulundu
Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, ilçeye bağlı Ekincioğlu ve Karacalar köylerini ziyaret etti.
Ekincioğlu köyünü ziyaret eden Eskimez, köydeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Köy sakinleriyle bir araya gelen Eskimez, talep ve önerilerini dinledi.
Eskimez, köylerdeki imkanların artması için gerekli çalışmaların devam edeceğini söyledi.
Daha sonra Karacalar İlkokulu'nu ziyaret eden Eskimez, öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.
Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Eskimez'e teşekkür etti.
