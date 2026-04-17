Ulaş'ta Siyer-i Nebi bilgi yarışması düzenlendi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Siyer-i Nebi bilgi yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.





Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Baharözü Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Ulaş İmam Hatip Ortaokulu ve Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu 5. sınıf öğrencilerinin katılımı ile düzenlenen yarışmada öğrenciler kıyasıya yarıştı.



Yarışmada, Ulaş İmam Hatip Ortaokulu birinci, Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu ikinci, Cumhuriyet Ortaokulu üçüncü oldu.



Dereceye giren öğrencilere ödülleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Karacalar tarafından verildi.



Karacalar, yarışmaya katılan öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.







